Vor Nationalrats-Sondersitzung am 2. November muss auch Wöginger zittern

Zwei aktive Politiker der ÖVP, Parlamentspräsident Wolfgang Sobotka und Klobobmann August Wöginger, müssen vor der Nationalrats-Sondersitzung am 2. November zittern. Beide sind schwerwiegenden Vorwürfen von Thomas Schmid ausgesetzt.

Nationalräte beschäftigen sich mit Schmid-Aussagen

Nach einer Sonder-Präsidiale im Parlament teilte Nationalratspräsident Sobotka (ÖVP) heute, Montag, mit, dass der Nationalrat am Mittwoch, 2. November, erneut zu einer Sondersitzung zusammen tritt. Der Nationalrat beschäftigt sich mit den vor Kurzem bekanntgewordenen Aussagen des ehemaligen Generalsekretärs des Finanzministeriums, Thomas Schmid, vor der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA), in denen er diverse ÖVP-Politiker beschuldigt hat.

SPÖ kritisiert Verzögerungstaktik

Die Sondersitzung wurde zuerst von der FPÖ, dann gemeinsam mit der SPÖ verlangt. Die beiden Oppositionsparteien fordern eine Erklärung von Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) im Parlament. SPÖ-Klubobfrau-Stellvertreter Jörg Leichtfried kritisierte in einer Aussendung die „Verzögerung der NR-Sondersitzung“. Obwohl auch der Bundespräsident eine rasche Aufarbeitung eingemahnt habe, verhindere nun „der türkise Nationalratspräsident Sobotka und die türkis-grünen Regierungsfraktionen eine Sondersitzung schon morgen und verzögern sie um weitere zehn Tage – noch dazu, wo am 2. und 3. November Sitzungen des Untersuchungsausschusses mit wichtigen Auskunftspersonen angesetzt sind“.

ÖVP-Korruption auch am 2. November aktuell

In die gleich Kerbe stieß auch FPÖ-Klubobmann-Stellvertreterin Dagmar Belakowitsch, die – ebenfalls in einer Aussendung – meinte:

Auch wir hätten die Sitzung gerne schon morgen gehabt, was aber logistisch schwierig geworden wäre. Da Kanzler Nehammer am 27. und 28. Oktober im Ausland ist, erfolgte schließlich eine Einigung auf den 2. November. Wie ÖVP-Klubobmann Wöginger in der Präsidiale bestätigt hat, wird der Kanzler an diesem Tag im Parlament erscheinen. Das ist uns besonders wichtig. Und ganz ehrlich gesagt: Die ÖVP-Korruption ist auch am 2. November noch immer brandaktuell.