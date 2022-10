Vom Stockerl gestoßen: Corona keinesfalls dritthäufigste Todesursache

Wie die Allgemeinheit zum Thema Covid-19 verschaukelt wird, stellt aktuell Südtirol unter Beweis.

Gleiche Meldung in beiden Tageszeitungen

Das Landesinstitut für Statistik ASTAT fütterte am 27. Oktober die Medien mit den Informationen „Todesursachen mit Fokus auf Covid-19 – 2021“. Südtirols auflagenstärkste Tageszeitung Dolomiten titelte tags darauf auf der Titelseite unübersehbar:

Die häufigsten Todesursachen in Südtirol: Covid-19 an dritter Stelle

Gleiches berichtete die Neue Südtiroler Tageszeitung – und mehr Zeitungen gibt es im Land nicht. Gelogen!

Dritthäufigste Todesursache als Sensation

Manipulierend wird nicht die häufigste, sondern die angeblich „dritthäufigste Todesursache“ in großen Lettern herausgehoben.

2021 sind in Südtirol 4.981 Menschen verstorben, ein Drittel an Krankheiten des Kreislaufsystems, ein Viertel an Krebs und 569 Personen oder 11,4 Prozent an Covid-19. Um die Aufmerksamkeit zu monopolisieren, wurden die angeblichen Corona-Toten auch noch mit einer Graphik hervorgehoben.

Covid-19 nicht Haupt-Todesursache bei Corona-Toten

Die Tageszeitung bringt noch ein paar Detail-Informationen zum ASTAT-Bericht. Und dort findet sich an letzter Stelle der Hinweis: