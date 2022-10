Weiter nahe Rekordtief: Kein Vertrauen in die Berichterstattung der Mainstream-Medien

Wie in Europa, so ist auch in den USA das Vertrauen in die Mainstream-Medien verschwunden.

Nicht einmal jeder zweite hat noch Vertrauen

Es ist erst drei Monate her, da berichtete unzensuriert, dass das Vertrauen in die Massenmedien in den USA einen neuen Tiefpunkt erreicht hat. Und es erholt sich nicht, wie eine aktuelle Untersuchung zeigt.

Demnach vertrauen nur sieben Prozent der US-Amerikaner den Medien „weitgehend“ und 27 Prozent „bis zu einem gewissen Grad“. Gleichzeitig hält die Mehrheit der erwachsenen Amerikaner nicht viel von der Berichterstattung der Mainstream-Medien, indem 28 Prozent ihnen „nicht wirklich“ und 38 Prozent „überhaupt nicht“ vertrauen.

Erstmals mehr Misstrauen als Vertrauen

Erstmals in der Umfrage überstieg die Zahl derjenigen, die den Medien „völlig misstrauen“, die Summe derjenigen, die etwas vertrauen.

Mit 34 Prozent ist das Vertrauen der Amerikaner in die Massenmedien, die Nachrichten „vollständig, genau und fair“ zu berichten, im Wesentlichen unverändert niedrig gegenüber dem letzten Jahr und nur zwei Punkte höher als der niedrigste Wert, der im Jahr 2016 verzeichnet wurde. Damals wurden im Präsidentschaftswahlkampf die schwersten Geschütze gegen Donald Trump aufgefahren – aber er hat trotzdem gewonnen.