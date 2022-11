Polizei-Chef feierte Halloween-Party – seine Beamten standen im Böllerhagel

Österreich ist geschockt von den Migranten-Krawallen in der Nacht auf Allerheiligen. Jetzt tauchten zudem Bilder auf, die den Salzburger Polizei-Chef in Feierlaune zeigen, während seine Beamten im Böllerhagel standen.

Mit dem Laden des Beitrags akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Facebook.

Mehr erfahren Beitrag laden Facebook-Beiträge immer entsperren

Zu Gewaltexzessen verabredet

Es sind Szenen wie im Bürgerkrieg, die sich in der Nacht auf Allerheiligen in der Linzer Innenstadt abspielen. Rund 200 vermummte Jugendliche, junge Männer aus Tschetschenien, Syrien und Afghanistan, hatten sich auf der Plattform „TikTok“ via Internet zum Gewaltexzess verabredet. Unbeteiligte Passanten wurden mit Böller, Polizisten mit Glasflaschen und Steinen beworfen. Polizeisprecher Michael Hubmann sagte gegenüber Servus TV Nachrichten:

Die Stimmung war teilweise sehr, sehr aggressiv, also in einem Ausmaß, das wir in dieser Form noch nicht gekannt haben.

Straßenschlacht, und sogar Strom musste abgedreht werden

Tatsächlich kam es zu einer regelrechten Straßenschlacht. Der Strom musste abgedreht werden, weil Böller auf die Oberleitungen der Straßenbahn geworfen wurden. Zu groß war die Gefahr, dass jemand aufgrund einer beschädigten Leitung verletzt wird. Erst nach sechs (!) Stunden kann die Polizei die Halloween-Randale in Linz unter Kontrolle bringen. Bilanz: Neun Festnahmen, 130 Anzeigen und drei verletzte Beamte.

Böller mit Spraydosen in Menschenmenge geworfen

Auch am Salzburger Ferdinand-Hanusch-Platz lieferten sich Migranten eine Böllerschlacht. Untereinander und mit der Polizei. Zudem wurden selbstgebastelte Böller, an denen Spraydosen angebracht waren, um die Explosion zu verstärken, in die Menschenmenge geworfen. Derartige Einsätze wegen Übertretungen nach dem Pyrotechnik-Gesetz habe man noch nie gehabt, sagte eine Polizeisprecherin den Servus TV Nachrichten.

Polizeichef ließ sich feiernd ablichten

Während Anrainer laute Kritik äußerten, dass die Sicherheitskräfte viel zu spät eingeschritten waren, tauchten in der Kronen Zeitung tags darauf Bilder auf, die den Salzburger Polizeipräsidenten Bernhard Rausch bei einer Halloween-Party in Feierlaune zeigen. Die Krone titelte: