Telefon-Mitschnitt: Schmid weicht Kurz bei heiklen Fragen immer aus

Ex-Kanzler Sebastian Kurz sieht sich aufgrund eines aufgezeichneten Telefonats mit dem früheren Finanzgeneralsekretär Thomas Schmid entlastet. Darüber kann sich jetzt jeder selbst ein Bild machen.

Dass der Mitschnitt ausgerechnet auf dem „Twitter“-Account des früheren BZÖ-Politikers Stefan Petzner auftauchte, macht die ganze Sache rund um die ÖVP-Korruptionsvorwürfe bezüglich mutmaßlicher getürkter und aus dem Steuerzahler-Topf finanzierten Umfragen der Meinungsforscherin Sabine Beinschab noch merkwürdiger. Die Veröffentlichung sei rechtlich zulässig, versicherte Petzner bei „Twitter“, er habe sich zuvor mit seinen Anwälten beraten.

„Durch falsche Aussage Kronzeugenstatus erlangen“

Im Fokus der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) steht in diesem Fall auch Ex-Bundeskanzler Sebastian Kurz, der von Thomas Schmid durch seine Einvernahme bei der WKStA schwer belastet wird. Kurz wehrte sich dagegen und legte der WKStA einen Mitschnitt eines Telefonats mit Thomas Schmid vor, der seine Unschuld beweisen sollte. Bei „Twitter“ meinte er:

Thomas #Schmid versucht bei der #WKStA durch die falsche Aussage, er hätte in meinem Auftrag gehandelt, den Kronzeugenstatus zu erlangen und straffrei zu kommen. Die Realität sagt das genaue Gegenteil, wie dieses Tonband jetzt beweist. Jeder kann sich selbst ein Bild machen.

Kurz: „Mitterlehner ist eine Sau“

Wer sich nun das 13 Minuten lange Telefongespräch der beiden anhört, bekommt vor allem zu hören, wie sich Sebastian Kurz und Thomas Schmid gegenseitig bedauern. Kurz empört sich dann über eine Passage im Akt der Staatsanwaltschaft und sagt:

Dass ich gesagt habe, Mitterlehner ist eine Sau, da tun’s so, als hätt’ das noch nie jemand anderer g’sagt…das wird g’rad so dargestellt, als wär’ ich der erste Mensch, der in Österreich schon über jemand’ g’schimpft hat.