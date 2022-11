Ein mutmaßlicher Fälscher als Unterstützer für Bundespräsident Van der Bellen

Eine Ikone des linken Establishment verliert gerade seine Glaubwürdigkeit. André Heller soll einen Bilderrahmen des 1988 verstorbenen US-Künstlers Jean-Michel Basquiat gefälscht haben. Heller unterstützte Bundespräsident Alexander Van der Bellen im Wahlkampf.

Wahlkampfrede von Heller für Van der Bellen

In einem Video auf YouTube spricht Heller – man könnte sagen – salbungsvolle Worte zu „Sascha“:

Lieber Sascha, ich wach’ in der Früh jetzt oft auf und denk’ mir: Wie geht’s dir? Und wenn ich mich versuche einzufühlen, dann ist mir klar, dass du aufwachst in der Früh und dir denkst: Dieser unglaubliche Erwartungsdruck. Und es ist dir klar, dass es nur Du tun kannst. Da gibt’s nicht drei andere, die man auf’s Feld schicken kann, die einspringen können. Diese ganzen Hoffnungen, diese ganze Verzweiflung, die erlöst werden will, diese Lust auf eine Qualität, die unser Land regieren soll, das konzentriert sich auf diesen Menschen Alexander Van der Bellen.