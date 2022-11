Remigrationsbericht: Österreicher in knapp 32 Jahren „Minderheit im eigenen Land“

Österreich befände sich in einer Migrationskrise, die schlimmer sei, als das Katastrophenjahr 2015, sagte heute, Dienstag, FPÖ-Generalsekretär Michael Schnedlitz in einer Pressekonferenz.

Mehr Asylanten als im Katastrophenjahr 2015

Schnedlitz betonte, er wolle den Journalisten gleich eine Schlagzeile mitgeben und nannte diesbezüglich Zahlen und Fakten:

Wir haben mit Stand heute mehr Asylanten im heurigen Jahr bei uns als im gesamten Jahr 2015 zusammen. Wir stehen zurzeit bei über 92.000. Illegale, die heuer ins Land gekommen sind, vom Jänner bis Oktober. Allein im Oktober über 20.000. Und Sie wissen, dass im Katastrophenjahr 2015 die Gesamtzahl sich nur auf 88.300 belaufen hat. Das heißt: Selbst wenn die Regierung jetzt dazugelernt hat, was die PR betrifft im Rahmen so einer Krise, in Wahrheit trifft Österreich diese Migratrionskrise im Jahr 2022 bereits jetzt härter als im Jahr 2015. Und nur angemerkt: Da ist kein einzige Ukrainer dazugezählt. Zu den 92.000 kommen noch 80.000 Ukrainer. Gesamt haben wir 170.000 zusätzlich bei uns im Land und im Sozialsystem.