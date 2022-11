Dramatisch: Jeder dritte Corona-Geimpfte mit „erheblichen Nebenwirkungen“

Der Journalist und langjährige Focus-Redakteur Boris Reitschuster hat eine Befragung beim Meinungsforschungsinstitut Insa in Auftrag gegeben.

Jeder dritte Geimpfte klagte

Gefragt wurden mehr als 2.000 Deutsche, ob sie „nach einer Corona-Impfung erhebliche Nebenwirkungen verspürt hätten oder jemanden kennen, auf den das zutrifft?“ Fast jeder Vierte bejahte die Frage: 23 Prozent gaben an, „erhebliche Nebenwirkungen“ nach einer Corona-Impfung verspürt zu haben. An der Befragung nahmen auch Impffreie teil. Rechnet man sie heraus, so klagte jeder dritte Geimpfte über „erhebliche Nebenwirkungen“.

Das ist insofern erstaunlich, weil das Paul-Ehrlich-Institut, das offiziell für die Registrierung von Impfnebenwirkungen zuständig ist, nur bei 0,5 Prozent der Corona-Geimpften einen Verdacht auf „Nebenwirkungen und Impfkomplikationen“ ausweist.

Umfrageergebnis passt nicht zu veröffentlichten Zahlen

Reitschuster über die Ergebnisse der Befragung: