ORF-Redaktion bezeichnet Demo als „Kundgebung mit Rechtsradikalen“

Beim ORF auf dem Küniglberg dürften alle Dämme brechen. Wer gegen Schwarz-Grün ist, wird ins rechte Eck gestellt. Zuletzt wurden Demonstranten gegen Massenmigration verunglimpft.

Teilnehmer der Kundgebung am Sonntag, 6. November, auf dem Heldenplatz trauten ihren Augen nicht, als heute, Dienstag, auf der ORF-Internetseite Folgendes zu lesen war:

Wie kam der Redakteur auf Rechtsradikale?

In diesem diffamierenden ORF-Bericht wurde nicht erwähnt, warum der Redakteur auf die Idee gekommen ist, von „Rechtsradikalen“ zu schreiben. Die Vermutung liegt nahe, dass sich der Redakteur auf Medienberichte berief, wonach sich Identitäre unter den Teilnehmern der Demo befunden hätten.

Grüne haben mit ihrer Ideologie Narrenfreiheit

FPÖ-Generalsekretär Michael Schnedlitz, wurde heute, Dienstag, bei einer Pressekonferenz von einem Journalisten auf die Kundgebung mit angeblich Rechtsradikalen angesprochen. Schnedlitz antwortete:

Ich habe am Wochenende bei einer Demonstration vor mehreren tausend Menschen gesprochen, am Heldenplatz wie auch schon bei Corona-Demonstrationen. Ich will nicht mehr dulden, ich sage das in dieser Deutlichkeit, dass Demonstranten, die nicht der selben Meinung wie die Bundesregierung sind, die nicht der selben Meinung wie manche Journalisten sind, dass die als Rechtsradikale diffamiert werden…während andere, Grüne oder ähnliches, mit ihren Ideologien Narrenfreiheit in unserem Land besitzen. Ich glaube, es würde uns allen gut tun, wenn wir beurteilen, worum geht es – es geht darum, dass Menschen ihr Demonstrationsrecht ausüben. Punkt. Und nicht darum, wer das Demonstrationsrecht ausübt. Und was der Inhalt seiner Meinung ist.