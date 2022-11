Schwarz-Grün „schummelt“ noch schnell 35 Millionen für Medien ins Budget

Wenige Stunden vor der Verabschiedung des Budgets für 2023 legten die Regierungsparteien noch schnell einen Abänderungsantrag vor, mit dem die Medien 35 Millionen Euro mehr bekommen sollen.

In den Erläuterungen dieses Antrags heißt es:

Zur Weichenstellung in der heimischen Medienförderung, Schaffung lückenloser Medientransparenz sowie eines neuen Geschäftsmodells für die Wiener Zeitung befindet sich ein legistisches Medienpaket in Vorbereitung. Daraus ergibt sich ein zusätzlicher Mittelbedarf in der Untergliederung 10 Bundeskanzleramt von insgesamt jährlich 35,34 Millionen Euro.