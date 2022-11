„One-Love-Binde“: Startet Deutschlands Kapitän Neuer mit einer gelben Karte ins WM-Turnier?

Der Streit um die „One-Love-Binde“ zwischen dem europäischen Fußballverband UEFA und dem Fußballweltverband FIFA eskaliert. Beim Tragen der falschen Kapitänsschleife droht die gelbe Karte.

Alle Blicke auf Harry Kane

Heute, 14.00 Uhr, werden wir es genau wissen: Wenn England in seinem ersten WM-Spiel in Katar gegen den Irak antritt, werden die Fernsehzuschauer auf den englischen Teamkapitän Harry Kane blicken. Trägt er sie oder trägt er sie nicht, die „One-Love-Binde“, die im Vorfeld für große Aufregung sorgte?

Binde als Zeichen gegen Diskriminierung

Die Kapitäne von Deutschland, Holland, Großbritannien, Belgien, Schweiz, Wales und Dänemark haben ja angekündigt, entgegen der Regeln der FIFA diese bunte Schleife tragen zu wollen. Die „One-Love“-Aktion mit der Regenbogen-Binde geht von der UEFA aus und soll auf sämtliche Formen der Diskriminierung aufmerksam machen und dagegen ankämpfen.

Gelbe Karte für Regelbruch

Der Fußballweltverband will aber keine politischen Botschaften zulassen und drohte mit Strafen, sollten die Kapitäne gegen die Turnier-Regeln verstoßen. Angedacht ist, das Tragen der „One-Love-Binde“ mit einer gelben Karte zu ahnden. Das würde bedeuten, dass der Brite Harry Kane, sollte er diese Schleife tragen, spätestens beim zweiten Match der WM für ein Spiel gesperrt würde.

Bild drängt Neuer zur „One-Love-Binde“

Das gleiche Schicksal blüht dem deutschen Teamkapitän Manuel Neuer. Der Bayern-Tormann wird vom Mainstream der Bundesrepublik Deutschland förmlich zum Tragen der „One-Love-Binde“ gedrängt. Die Bild titelte „Zieh’ es durch, Manu!“

Frankreichs Teamkapitän lehnt Regenbogen-Binde ab

Einer, der da nicht mitspielt und mutig gegen den Mainstream in Europa schwimmt, ist Frankreichs Teamkapitän Hugo Lloris. Wie berichtet, lehnt der Tormann des Klubs Tottenham Hotspur das Tragen der Regenbogen-Binde ab. Er sagte bei einer Pressekonferenz:

Wenn wir zuhause in Frankreich Fremde begrüßen, erwarten wir, dass sie sich an unsere Regeln halten und unsere Kultur respektieren. Genau dasselbe werde ich in Katar tun, so einfach ist das.