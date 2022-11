FPÖ-Politiker pfeifen auf „Europa-Hymne“ samt Jubel-Feier

Seit 70 Jahren besteht das EU-Parlament, das sowohl in Brüssel, als auch in Straßburg jeweils einen pompösen Sitz hat. Dieses zweifelhafte Jubiläum wurde nun in einer Plenarsitzung gefeiert, bei der unter anderem die Europa-Hymne gesungen wurde. Nicht neu dabei ist, dass sich zu diesem Anlass sämtliche EU-hörigen Mandatare sich von den Plätzen erheben.

Freiheitliche bleiben konsequent sitzen

Anders hingegen bei den Mitgliedern der EU-kritischen FPÖ. Parlamentarier Roman Haider veröffentlichte auf Facebook ein Foto, das ihn zusammen mit seinen freiheitlichen Kollegen Harald Vilimsky und Georg Mayer sitzend auf ihren Plätzen zeigt.

„Wir haben schon eine Hymne – in Österreich“

Und Haider argumentiert: „Die EU-Hymne – nicht unsere Hymne! Natürlich bleiben wir sitzen beim Abspielen der ‚Europa-Hymne‘ zum 70-jährigen Bestehen des Europäischen Parlaments! Wir sind Österreicher und haben schon eine Hymne!