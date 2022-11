Der erfolgreichste Parteisender Österreichs feierte zehnten Geburtstag

Gemeinsam mit den freiheitlichen Abgeordneten und mit Parteichef Herbert Kickl feierte FPÖ TV im Parlament seinen zehnten Geburtstag.

Alles begann in einem Hinterhof

Was vor zehn Jahren als kleiner „Hinterhof-Sender“ begann, wurde schnell zum erfolgreichsten Parteisender in Österreich – mit hunderttausenden Abonnenten und Zusehern. Seit Jahren veröffentlicht FPÖ TV brisante und spannende Videos zum aktuellen politischen Geschehen. Ganz nach dem Motto: „Wir zeigen, was andere verschweigen“. Damit verfolgen die Macher von FPÖ TV ein ähnliches Konzept wie unzensuriert, wo ebenfalls Artikel erscheinen, die der Mainstream geflissentlich totschweigt.

Der Sender RTV war dabei, als das FPÖ TV-Team im Parlament Geburtstag feierte.

„Wir zeigen, was andere verschweigen“

Christian Schuch, Chef des Senders, sagte anlässlich des Jubiläums, dass man seit zehn Jahren den Mainstream mehr oder weniger vor sich hergetrieben habe. Man sei dem Motto gerecht geworden, das zu zeigen, was der ORF oder andere verschweigen. FPÖ TV-Moderatorin Lisa Gubik schwärmte über die abwechslungsreiche Tätigkeit: Sie sei in ganz Österreich unterwegs, um über das aktuelle Tagesgeschehen zu berichten.

Kickl: „Maßgeblicher Erfolgsfaktor für unsere politische Arbeit“

In seiner Festrede zum Jubiläum des Senders sagte FPÖ-Chef Herbert Kickl:

FPÖ TV ist ein maßgeblicher Erfolgsfaktor für unsere politische Arbeit, weil wir rasch und ungefiltert unsere eigenen Positionen nach draußen bringen können. Ich glaube, FPÖ TV wird gegenüber den anderen den Vorsprung nicht einbüßen, sondern ich glaube, die werden ihren Vorsprung noch weiter ausbauen.