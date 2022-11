Gender-Wahnsinn an Wiener Universität: „Menstruierende“ sollen für Ausstellung Periode dokumentieren

Der Gender-Wahnsinn hält auch an den heimischen Universitäten Einzug. Wie eine Leserzuschrift dokumentiert, sammeln an der Wiener Universität für Bodenkultur derzeit Studenten bildliche Dokumentationen von Perioden „menstruierender Menschen“.

Fotos von „Periodenblut“

Der Orwell´sche Neusprech der „Menstruierenden“ soll in der politisch korrekten linken Welt auch Männer und „Trans-Personen“ miteinbeziehen, die in deren Vorstellung ebenfalls Monatsblutungen haben können (so, wie auch Männer „schwanger werden können“).

Das Projekt setzt es sich zum Ziel, Fotos von „nachhaltigen Produkten“, auf denen Monatsblutungen zu sehen sind, zu sammeln, um die „Menstruation“ zu „enttabuisieren“. Was auch immer damit konkret gemeint sein soll. Dem links-„woken“ Gesinnungs-Terror sind offensichtlich keine rationalen Grenzen mehr gesetzt. Jeder Durchschnittsbürger mit ganz anderen Sorgen kann sich da nur noch auf’s Hirn greifen.