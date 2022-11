„Kann Jammern nicht mehr hören“: ÖVP-Bürgermeister verhöhnt armutsgefährdete Bürger

So ticken die politischen Funktionäre der ÖVP also wirklich. Der schwarze Bürgermeister der niederösterreichischen Kleinstadt Ziersdorf im Weinviertel, Hermann Fischer, verhöhnte in einem ORF-Interview armutsgefährdete Österreicher, vor allem jene aus seinem Ort.

Kann „Jammern nicht verstehen“

Angesprochen auf die Sorgen und Ängste der Einwohner, insbesondere die teuren Lebenshaltungskosten und die horrenden Energiepreise, zeigte der ÖVP-Bürgermeister nur Unverständnis und höhnisches Lachen. Eine Dame hätte ihn etwa wegen der steigenden Kosten angesprochen, der ÖVP-Politiker meinte zu ihr nur harsch, dass sie „am wenigsten davon betroffen sein werde“.

Bürgermeister kennt Einkommen seiner Bürger!?

Immerhin kenne der Bürgermeister ja von vielen Einwohnern die Einkommenssituation, so ein weiterer überheblicher und ausgesprochen bedenklicher Sager. Haben Politiker heute schon Zugang zu den intimsten Daten wie die Einkommen der Österreicher?

Fischer meinte zudem, dass viele nicht so arm seien, wie sie vorgeben würden. Jedenfalls würden manche „zu viel jammern“. Starke Worte von einem Funktionär jener Partei, die sich in den letzten Jahren bei jeder Gelegenheit stark an den Steuergeldern der Österreicher vergriffen hat.