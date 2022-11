Bilderstürmer wieder unterwegs: Gefallenen-Denkmal im Visier der Gutmenschen

Angesichts des Krieges in der Ukraine wird den Europäern wieder vor Augen geführt, wie verletzlich der Frieden ist.

Mehr als 100.000 Gefallene im Ukraine-Konflikt

So sollen laut Angaben aus Kiew bereits 85.000 Russen im aktuellen Konflikt gefallen sein. Über die eigenen Verluste gibt sich die Ukraine wortkarg. Schon im Juni gab ein Berater von Präsident Wolodymyr Selenskyj 10.000 Gefallene zu.

Jeder Gefallene – ein Menschenleben. Heute wie früher ein viel zu früher Tod. Deshalb hat jedes Volk eine eigene Totenkultur für gefallene Soldaten entwickelt. Ihre Totenruhe gilt als heilig.

Ideologie statt Totenruhe

Nicht den modernen Bilderstürmern. Sie wollen wieder ein Gefallenen-Denkmal beseitigt wissen: das Denkmal in Peuerbach im Bezirk Grieskirchen im oberösterreichischen Hausruckviertel, das „den Gefallenen zur Ehre, den Lebenden zur Mahnung“ nicht besser in unsere Zeit passen könnte.

Aber ach, unter den vielen Gefallenen war ein Sohn der Gemeinde, der im Zweiten Weltkrieg in der SS höhere Ränge bekleidet hatte. Gestorben im September 1944 in Kroatien, wurde auch er auf dem Kriegerdenkmal in Erinnerung behalten. Mehr brauchte es nicht. Schon vor Jahren bliesen daher linke Gutmenschen zum Sturm auf das Kriegerdenkmal.

Kniefall vor den Bilderstürmern

Im Kniefall vor dem Zeitgeist ließ der damalige ÖVP-Bürgermeister den Namen des Peuerbachers auf dem Kriegerdenkmal überkleben. Aber das reicht den Linken nicht. Der Historiker Clemens Gruber, der auch schon gegen das Soldatengrab im nahen Stillfüssing zu Felde gezogen war, verlangt die „Umgestaltung“ des Kriegerdenkmals.

Bürgermeister Roland Schauer von der Bürgerliste „Gemeinsame Zukunft Bruck-Waasen/Peuerbach“ will eine „passende Lösung“ finden, wie er der Regionalzeitung Tips gegenüber sagte.

Wehe dem Besiegten

In weiser Voraussicht sorgte jedoch die Weltkriegsgeneration einst vor. So haben die Besiegten 1948 das Kriegsgräber-Fürsorgegesetz erlassen. Es bestimmt, dass Gräber gefallener Soldaten nicht nur zu pflegen sind, sie dürfen auch unter keinen Umständen entfernt oder aufgelassen werden.

Klare Worte eines Politikers, der den Krieg erlebt hat

1954 erklärte der spätere ÖVP-Bundeskanzler Alfons Gorbach in einer Nationalratssitzung: