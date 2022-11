Sensation bei „AUF1“: Schauspielerin Sabine Petzl moderiert Sendungen

Moderatorin und Schauspielerin Sabine Petzl (57) verstärkt ab sofort den Fernsehsender AUF1. Das gab Chefredakteur Stefan Magnet gestern, Dienstag, bekannt.

Vom Mainstream zum alternativen Fernsehen

Auslöser für ihren mutigen Schritt, vom Mainstream zu einem Alternativ-Sender zu wechseln, sollen auch die Erlebnisse nach ihrem Auftritt bei einer Demonstration gegen die verfehlte Corona-Politik in Wien gewesen sein. Sie habe dort, erzählte Sabine Petzl im Gespräch mit Stefan Magnet, ein Gedicht vorgelesen und prompt drei Rollen, für die sie gecastet worden war, verloren. Bei ihrer Vorstellung als Moderatorin sagte Petzl:

Ich wusste schon lange nicht mehr, was ich mit den Kollegen reden soll in dieser vielen Zeit dazwischen, und es ist eine ständige Gratwanderung zwischen halt dich zurück, halt den Mund, sag nichts. (…) So ist dann immer mehr das Gefühl entstanden, ich ersticke daran.

„Möchte endlich den Mund aufmachen“

Mit ihrer Arbeit bei AUF1 möchte Petzl endlich den Mund aufmachen, um etwas zu bewegen. Ihr größtes Anliegen sei, Kinder in Sicherheit zu bringen. Das betreffe nicht nur die medizinischen Maßnahmen, unter denen die Kinder in der Corona-„Pandemie“ leiden würden, sondern „es passieren auch unpackbare Dinge im Kindergarten“, zum Beispiel, was die sexuelle Erziehung betreffe.

Petzl erzählte, dass sie von einer Freundin erfahren habe, dass AUF1 Verstärkung suche. Daraufhin habe sie sich gleich, noch im Kaffeehaus sitzend, über das Mobiltelefon für den Job beworben.

Bekanntes Gesicht im deutschsprachigen Fernsehen

Sabine Petzl ist ein bekanntes Gesicht im deutschsprachigen Fernsehen. Ob bei RTL, SAT1 oder im ORF, sie war der Publikumsliebling in den verschiedensten Serien wie Kommissar Rex, Medicopter 117 oder Dr. Stefan Frank, Ritas Welt, Nikola, Eine große Liebe, Küstenwache, Der Alte, Siska, Traumhotel Thailand, Soko Donau und vieles mehr.