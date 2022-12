Gewesslers Pech: Ausgerechnet Ukrainer entpuppte sich als Extrem-Raser

Die Grüne Verkehrsministerin Leonore Gewessler hat den Österreichern heute, am Krampus-Tag, schlechte Nachrichten verkündet. Sie will Rasern künftig ihr Auto an Ort und Stelle beschlagnahmen lassen. Mit einer entsprechenden Gesetzes-Novelle könne man „die Tatwaffe wegnehmen, zum Schutz von uns allen“, heißt es.

Herbe Kritik von der FPÖ

Eine Maßnahme, die unter anderem von der FPÖ heftig kritisiert wird. Anstatt die Autofahrer immer niederträchtiger zu drangsalieren, hätte die Ministerin mit der Reparatur des „Klimabonus“, den noch immer viele Österreicher nicht erhalten haben, eigentlich genug zu tun.

FPÖ-Bundesparteiobmann Herbert Kickl erklärte dazu in einer Aussendung: