Russland-Sanktionen treffen Deutschland mit voller Wucht: Kurzarbeit in der Industrie

Die Sanktionen gegen Russland machen sich bemerkbar.

Schuss ins Knie

Zwar nicht auf das Kriegsgeschehen in der Ukraine, dafür aber in Deutschland. Als Folge der Energieverknappung, die die Ampel-Regierung in Berlin beschlossen hat, und der sich zwangsläufig einstellenden Energieverteuerung muss die Industrie die Produktion zurückfahren.

190.000 Arbeitnehmer mit weniger Geld

Das bedeutet für eine große Anzahl an Arbeitnehmern: Kurzarbeit. Sie steigt seit Sommer an, vor allem in den Industriezweigen, die viel Energie benötigen, sowie in der Autoindustrie, die ebenfalls aufgrund politischer Entscheidungen in Bedrängnis geriet. Betroffen sind laut ifo-Institut aktuell fast 190.000 Arbeitnehmer.