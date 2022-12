Islamischer Taxifahrer schmiss küssendes Schwulen-Paar aus Fahrzeug

Die Überfremdung in Wien führt jetzt anscheinend auch zu gesellschaftlichen Problemen in der Schwulen-Community. Ein islamischer Taxifahrer wollte zwei küssende Männer nicht transportieren.

Küssen unter Männern ist gegen die Religion

Christopher Wolf, Oberarzt der Kardiologie, machte den Vorfall auf seiner Facebook-Seite selbst öffentlich. Demnach wollte dieser mit seinem Partner von einer Weihnachtsfeier heimfahren – und zwar mit einem Taxi. Doch als Wolf seinen Ehemann auf dem Rücksitz des Fahrzeuges geküsst hatte, sah der Lenker rot. Das sei gegen seine Religion, soll der moslemische Taxler gesagt haben und zwang die beiden Männer auszusteigen.

Oberarzt der Kardiologie fühlt sich diskriminiert

In seinem Facebook-Beitrag kann Wolf den Vorfall nicht fassen. „Wo lebe ich hier??“, fragt der Arzt mit doppeltem Fragezeichen und schreibt weiter resignierend:

Es interessiert ja doch niemanden wenn man in Österreich als Oberarzt der Kardiologie diskriminiert wird, auch nicht 70 Jahre nach dem Nazionalsolzialismus!!!!!

Kommentarschreiber Alexander B. pflichtet ihm bei:

Das ist ja schlimm, soweit kommt es noch, dass wir uns von Islamisten sagen lassen müssen, was wir dürfen und was nicht, danke an unsere Regierung,(Sarkasmus) die Tür und Tor für diese Leute geöffnet hat.Ich bin wirklich kein Rassist und wenn sich Ausländer ordentlich benehmen und anpassen, alles OK…aber das geht gar nicht, ich würde 31300 verklagen ohne wenn und aber!!!