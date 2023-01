Über 35.000 Türken kassieren von Österreich eine Pension

Die freiheitliche Sozialsprecherin Dagmar Belakowitsch erfragt regelmäßig wie viele türkische Staatsangehörige von Österreich eine Pension beziehen. Nun hat sie Daten für die Jahre 2020 und 2021 erhalten. 35.172 Türken waren es im Jahr 2020. Die Kosten beliefen sich auf 19.594.963 Euro. 2021 waren es um 70 Personen weniger. Allerdings stiegen die Kosten auf 20.765.637 Euro.

In Türkei wohnhaft

Mehr als die Hälfte der Türken sind in der Türkei wohnhaft. Im Jahr 2021 waren es 17.962. Die Kosten, die in die Türkei wanderten: 7.392.332 Euro. Bei 7.514 Personen handelt es sich um Hinterbliebene, die faktisch die Leistung eines Verstorbenen kassierten. 2012 waren es 29.119 Türken, die einen Anspruch auf eine Pension von Österreich hatten. Somit hat sich die Anzahl in fast zehn Jahren um 6.000 Personen erhöht.

Wieviel ein türkischer Staatsangehöriger im Durchschnitt an Pension erhält, lässt sich schwer beurteilen, da es unterschiedliche Versicherungszeiten in Österreich geben kann und eventuell auch Versicherungszeiten von anderen Staaten und eben auch der Türkei erworben wurden. Nicht ausgeschlossen werden kann damit, dass viele Türken auch von anderen Staaten weitere Pensionsansprüche erworben haben.