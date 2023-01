Karrieresprungbrett: Wie sich die Pharmaindustrie ihren Einfluss sichert

In der Corona-Zeit agierten namhafte Vertreter der Gesundheitsbehörden wie Firmensprecher der Pharmakonzerne. Der Kardiologe Peter Andrew McCullough erklärt dies so:

Our FDA, NIH, CDC officials are working for their next Job in industry. (Offizielle Behördenvertreter arbeiten an ihrem nächsten Arbeitsplatz in der Industrie.)