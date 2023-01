Aktivisten hissen Banner auf Tor von Erstaufnahme-Kaserne

Am vergangenen Sonntag, den 8. Januar, haben junge Aktivisten der patriotischen Gruppe Revolte Rheinland vor einer Kaserne ein Zeichen gegen die Masseneinwanderung gesetzt. Sie hissten an einer Kaserne, die zur Erstaufnahmeeinrichtung umfunktioniert worden ist, ein großes Banner.

Aktion verlief friedlich

Die Aktivisten begaben sich dafür zur Ermekeilkaserne in Bonn und befestigten ein großes Banner mit dem Spruch „Zäune hoch – Anträge runter“ am Kasernentor. Die Kaserne wird seit geraumer Zeit als Erstaufnahmestelle für Asylbewerber genutzt. Das Vorhaben der jungen Männer war dabei nicht ganz ungefährlich – militärische Kasernen gelten auch in der Bundesrepublik als sensible Infrastruktur und werden durch bewaffnetes Wachpersonal geschützt. Es gab jedoch keine Zwischenfälle, die Aktion verlief friedlich. Die Personen wurden nicht gefasst.

Bekenner fordern effektiven Grenzschutz

Auf der „Twitter“-Seite der Gruppe Revolte Rheinland wird dazu folgendes Bekennerschreiben veröffentlicht: