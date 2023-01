OGM-Umfrage: Fast jeder Dritte will FPÖ in der Regierung

Das Meinungsforschungsinstitut OGM hat für das Nachrichtenmagazin BLICKWECHSEL bei ServusTV eine Umfrage veröffentlicht, bei der 1.000 Österreicher gefragt wurden, ob die FPÖ wieder Teil einer Regierungskonstellation sein soll. 31 Prozent und somit fast ein Drittel haben die Frage mit Ja beantwortet. OGM meint, dass vor allem auch ÖVP-Wähler für eine solche Regierungskonstellation wären, da die FPÖ in einer fiktiven Sonntagsfrage 27 Prozent bei einer Nationalratswahl erreichen würde.

SPÖ Burgenland: „FPÖ ist verlässlich.“

Allerdings wurde auch abgefragt, mit welcher Partei die FPÖ in eine Regierung gehen sollte. Und hier wollen zwar 22 Prozent eine FPÖ-ÖVP-Koalition. Jedoch bereits 20 Prozent würden eine Zusammenarbeit der FPÖ mit der SPÖ präferieren. Bekanntlich will aber die Rendi-Wagner-SPÖ nicht mit den Freiheitlichen regieren. So will es die Vranitzky-Doktrin, die lautet: „Niemals mit der FPÖ“. Ausnahmen widerlegen die Regel. Burgenlands SPÖ-Landeshauptmann Hans Peter Doskozil war einst in einer Koalition mit der FPÖ. Und vor ihm sein Vorgänger als Landeshauptmann, Hans Niessl. Beide meinten vor Jahren in einem Interview, dass es mit der FPÖ Verlässlichkeit gäbe.