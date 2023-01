Bürger gehen auf die Straße: „Wir lassen uns von der Davos-Truppe nicht versklaven!“

Der Verein „Fairdenken“ veranstaltet am Samstag, 21. Jänner (Beginn 13.00 Uhr), auf dem Heldenplatz in Wien seine nächste Demonstration. Diesmal geht es vor allem gegen die Weltenlenker, die sich vom 16. bis 20. Jänner in Davos, Schweiz, trafen.

Globale Eliten stellten Luxusleben zur Schau

Privatjet, Nutten, Dolce-Vita-Tour – das war im Vorfeld des Weltwirtschaftsforums (World Economic Forum, WEF) in Davos zu lesen, weil die globalen Eliten dieser Erde ihr Luxusleben ungeniert zur Schau stellten. In einer Zeit, in der viele nicht mehr wissen, wie sie sich den Lebensunterhalt leisten können. Da kommt es nicht gut an, wenn in Privatjets angereist und bekannt wird, dass die lokalen Escort-Services seit Tagen ausgebucht sind.

Unmengen an CO2-Ausstoß

Während also WEF-Teilnehmer offensichtlich im großen Stil leben und bei Treffen wie diesem Unmengen an CO2-Ausstoß produzieren, verlangen die Gäste rund um Wirtschaftsforum-Gründer Klaus Schwab von Regierungen scharfe Maßnahmen in Richtung einer sogenannten „Klima-Neutralität“.

Gewinnabschöpfung bei Energie-Konzernen

Das alles passt nicht zusammen. Weshalb sich auch der Verein „Fairdenken“ diesem Thema widmet und unter dem Motto „Wir lassen uns von der Davos-Truppe nicht versklaven“ eine Demonstration in Wien durchführt. Der aus der Corona-Bewegung entstandene Verein lädt die Bürger ein, mit ihm auch für eine Gewinnabschöpfung bei den Energie-Konzernen, für die Abschaffung des „Merit Order“-Systems, das die Energiepreise in die Höhe treibt, für die sofortige Beendigung der Sanktionen gegen Russland und für die Erhaltung der Neutralität auf die Straße zu gehen.