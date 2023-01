Universitätsräte besichtigten auf FPÖ-Einladung das sanierte Hohe Haus am Ring

Universitätsräte aus ganz Österreich haben gestern, Donnerstag, auf Einladung der Freiheitlichen das renovierte Parlament besucht.

Graf und Kassegger als Gastgeber

Als Gastgeber der Universitäts-Experten fungierten Wissenschaftssprecher Martin Graf und der außenpolitische Sprecher Axel Kassegger (beide FPÖ). Die beiden Nationalratsabgeordneten führten die aus ganz Österreich angereisten Universitätsräte durch das Haus am Ring, das am 12. Jänner nach fünf Jahren Bauzeit wiedereröffnet worden war.

Oberstes Organ der Universität

Der Universitätsrat ist ein Organ der universitären Selbstverwaltung an österreichischen Hochschulen. Er ist neben dem Rektorat, dem Rektor und dem Senat eines der obersten Organe jeder Universität. Seine Funktion entspricht in etwa dem eines Aufsichtsrats in einer Kapitalgesellschaft. Ein Universitätsrat wird für fünf Jahre bestellt. Für seine Tätigkeit bekommt er lediglich eine Aufwandsentschädigung.

Im Klubzimmer der Freiheitlichen gab es mit FPÖ-Wissenschaftssprecher Martin Graf einen Austausch über die Arbeit der Universitätsräte, die auch Verbesserungsvorschläge einbrachten.

Dank für gute Arbeit

Nach der Besichtigung der Agora (altgriechisch Marktplatz), des Besucherzentrums, der von Parlaments-Architekt Theophil Hansen eingerichteten Bibliothek, dem modernisierten Plenum, der beeindruckenden Säulenhalle und des denkmalgeschützten Bundesversammlungssaals, der heute in erster Linie nur noch für Festakte (zum Beispiel Angelobung des Bundespräsidenten) zur Verfügung steht, bedankte sich Martin Graf bei den Universitätsräten für ihre gute Arbeit in den vergangenen Jahren.