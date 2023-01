Die unehrliche Sprache des ORF zum größten Anstieg bei Asylanträgen in der EU

Ein vertraulicher Bericht der EU-Kommission, der der Welt am Sonntag vorliegt, zeigt, was täglich an Österreichs Ostgrenze sichtbar ist: Die Zahl der hereindrängenden Orientalen und Afrikaner über die Asylschiene explodiert.

50 Prozent mehr Asylanträge

So sind die Asylanträge in der EU 2022 fast um die Hälfte angestiegen. Und den größten Anstieg verzeichnete dabei Österreich. Bei uns hat sich die Zahl der Asylanträge fast verdreifacht!

Zahlenmäßig hat die Bundesrepublik Deutschland die meisten Asylbewerber aufgenommen, doch das zehnmal kleinere Österreich folgt gleich auf Platz 4, obwohl es nach der Bevölkerungsgröße nur Platz 14 in der EU einnimmt.

Versuch einer Irreführung?

Diese gewaltige Nachricht versteckt der ORF in seinem Bericht hinter dem Titel:

Asylanträge steigen um die Hälfte

Nicht falsch und doch der Versuch einer Irreführung. Denn was heißt „steigen“, was will der ORF mit „Hälfte“ suggerieren? Im Wissen, dass „die meisten eigentlich nur noch die Titel lesen“, bleibt der Leser jedenfalls uninformiert, wie dramatisch die Lage der Asyleinwanderung in Österreich ist.