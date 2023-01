Ein geschändeter Jesus und tote Kinder: Das Kunstverständnis der ÖVP

Der Fall „Florian Teichtmeister“, bei dem angeblich 58.000 Dateien mit pornografischen Darstellungen von Minderjährigen gefunden wurden, hat das Thema „Pädophilie“ einmal mehr in den Blickpunkt gerückt und bewirkt, dass härtere Strafen gegen diesen Missbrauch zur Anwendung kommen könnten.

Krankhafte Phantasien des ÖVP-Landeskünstlers

Kaum verschwindet die Causa um den Schauspieler schön langsam aus der Berichterstattung des Mainstreams, taucht schon der nächste Skandal auf, den FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker nun auch in einem Video-Beitrag öffentlich machte:

Dabei geht es um die nach Meinung von Hafenecker „höchst krankhaften Phantasien des ÖVP-Landeskünstlers Hermann Nitsch“. Der 2022 verstorbene Maler habe auch Gewaltphantasien gegenüber Kindern in höchst verstörender Art und Weise kundgetan, so Hafenecker, der sich fragt:

Warum wird so jemand unter Beifall der angeblich christlich-sozialen Familienpartei ÖVP-Niederösterreich zum Landeskünstler gemacht und mit Geldern, Auszeichnungen und einem Museum vergoldet. Wenn Johanna Mikl-Leitner und ihren Freunden ihre Werte tatsächlich heilig sind, dann beendet sie diese Farce sofort, schließt dieses Museum, sorgt dafür, dass unsere Kinder nicht mehr in Form von Schulexkursionen dort hinfahren müssen und entschuldigt sich bei allen Christen und Steuerzahlern in unserem Land.