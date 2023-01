Deutsche Außenministerin tönt vollmundig: „Wir führen einen Krieg gegen Russland“

Bisher hat es als „Verschwörungstheorie“ gegolten, wenn man sagte, die Ukraine führe einen Stellvertreterkrieg gegen Russland. Doch durch die Wortmeldung der deutschen Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) am Dienstag in Straßburg wurde klar: Die Westalliierten (NATO) führen Krieg gegen Russland, und die ukrainischen Soldaten sind das Kanonenfutter.

Baerbock spricht im Europarat

Nachdem sich Kanzler Olaf Scholz (SPD) lange geweigert hatte, dass deutsche Leopard 2 Kampfpanzer an die Ukraine geliefert werden, hatte das für zunehmende Verstimmung in den USA und der Regierungskoalition gesorgt. Das thematisierte Baerbock in einer Wortmeldung bei der parlamentarischen Versammlung des Europarates in Straßburg.

Will Baerbock 3. Weltkrieg?

So räumte sie ein, dass Deutschland mehr tun sollte, auch bei Panzern, und beschwor die Einheit unter den Verbündeten, um dann den entlarvenden Satz zu sagen:

Denn wir führen einen Krieg gegen Russland und nicht gegeneinander.

Ein Bekenntnis, das nicht überraschend kommt, zählen Baerbock und ihre Partei doch zu den fantastischsten Unterstützern der geopolitischen und wirtschaftlichen Interessen der USA in Europa.

Was ein „mehr“ sein kann, hat das Regime in Kiew bereits artikuliert. Man wünscht sich dort bereits modernste Kampfjets und in letzter Konsequenz wahrscheinlich Nato-Bodentruppen. Und auch das wird die Ministerin befürworten, denn wie hat sie im letzten Herbst ihre Unterstützung bekundet: „….. egal was meine deutschen Wähler denken.“