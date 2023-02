George Soros prognostiziert einen linken „Erdrutschsieg“ im Jahr 2024

Obwohl Joe Biden laut Ärzten für eine weitere Amtszeit fit genug sei, lässt die Unterstützung für seine Kandidatur bei den nächsten Präsidentschaftswahlen in den USA 2024 zu wünschen übrig. In einer am Dienstag veröffentlichten Umfrage sprachen sich 52 Prozent der befragten Parteimitglieder gegen eine neuerliche Kandidatur aus.

Trump führt in Umfragen

Gleichzeitig sagen die Umfragen vorher, dass der nächste US-Präsident wieder Donald Trump heißen könnte. Demnach würden derzeit 46 Prozent der US-Wähler seinen potenziellen Herausforderer von den Republikanern und nur 41 Prozent den vier Jahre älteren Biden zum Präsidenten wählen.

Dennoch sagt George Soros, der mächtige, ungewählte Multi-Milliardär einen glänzenden Sieg der Demokraten voraus.

Geldgeber der Linken wünscht „brutalen Vorwahlkampf“

Soros hofft auf einen „brutalen Vorwahlkampf“ bei den Republikanern, nämlich zwischen Ex-Präsident Trump und dem Gouverneur von Florida, Ron DeSantis.

Bei der Münchner Sicherheitskonferenz erklärte Soros, dass wohl DeSantis das Rennen machen werde. Denn Trump verliere „scharenweise“ republikanische Spender, weil er nur die „gestohlene Wahl 2020“ thematisiere.

Linke Strategie

Daher geht der wichtige Geldgeber der Demokraten davon aus, dass DeSantis als Spitzenkandidat der Republikaner bei der Präsidentschaftswahl antreten werde. Trump, beleidigt, würde dann wohl als unabhängiger Kandidat antreten und die Rechten spalten. Und schon sei der „Erdruschsieg“ der Demokraten zum Greifen nahe.