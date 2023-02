Verdacht erhärtet sich: Hat militante Klima-Lobby Abkommen mit Polizeiführung?

Rücksichtslos und ungehindert zieht seit Monaten ein militanter Arm selbsternannter „Klimaschützer“ sein Terrorprogramm gegen den motorisierten Verkehr durch. Nicht nur in Wien, sondern, wie das Stadt-Magazin Mein Klagenfurt auf Facebook zeigt, letzte Woche auch in der Kärntner Landeshauptstadt Klagenfurt. Wer meint, die Polizei hätte dort dem Spuk ein schnelles Ende bereitet, der irrt gewaltig. Genau das Gegenteil war der Fall.

Verkehrte Welt

Seelenruhig nutzen drei Gestalten an einer Kreuzung die Rotphase des Straßenverkehrs, um sich gemütlich auf der Fahrbahn niederzulassen und mit aufgespannten Transparenten den Verkehr zu blockieren. Eine Polizistin ist vor Ort, ein Trupp weiterer Polizisten bewegt sich eilends auf die Szene zu. „Gut so“, dürften sich die blockierten Verkehrsteilnehmer gedacht haben. Doch es sollte anders kommen. Statt die verwirrten Geister von der Fahrbahn zu weisen, bzw. abzutransportieren, stellen sich die Beamten schützend vor die Blockierer.

Polizei sieht allerorts zu, ohne einzuschreiten

Was ist hier los, fragen sich immer mehr Menschen. Auch in Wien sehen Polizisten tatenlos zu, wie sich die Blockierer auf der Straße festkleben, ohne präventiv einzuschreiten und sie an der Aktion zu hindern. Erst nach geraumer Zeit und gewaltigem Verkehrsstau beginnen die Beamten, die Klima-Kleber behutsam von der Fahrbahn zu lösen und anschließend von der Straße zu geleiten.

Erhärtet wird der Verdacht, dass Polizeibeamte nicht einschreiten dürfen, durch eine empörte „Klima-Terroristin“ in Wien, die sich letzte Woche lauthals beschwerte, dass die Polizei eine „Vereinbarung“ nicht eingehalten hätte, wie die Polizei mit den Klima-Klebern umzugehen habe.

Wenn man sich erinnert, wie rigoros die Polizei gegen Demonstranten bei angemeldeten, legalen Demonstrationen gegen die Corona-Politik der Bundesregierung vorgegangen ist und der grüne Vizekanzler Werner Kogler die Bürger unflätig beschimpft hat, wird es immer augenscheinlicher, dass hinter den Klima-Klebern eine einflussreiche Polit-Lobby stehen muss.