Weil er Klima-Kleber „störte“ soll Passant 100 Euro Strafe zahlen

Über solch eine Opfer-Täter-Umkehr kann man sich nur wundern. Christian E. (voller Name der Redaktion bekannt) soll laut einer Strafverfügung die öffentliche Ordnung gestört haben, weil er eine Störung der öffentlichen Ordnung kritisiert hat und dafür 100 Euro Strafe zahlen.

Was war geschehen?

Am 6. Februar gab es in Innsbruck eine unangemeldete Stör-Aktion von Klima-Terroristen, die eine Verkehrskreuzung durch das Festkleben am Boden blockierten.

Bei Herrn E., der zu Fuß am Weg zur Arbeit war, sorgte das für Unmut. Und er beschwerte sich bei den Klima-Klebern. Recht flott sei E. von Polizisten, die dort bereits in zahlreicher Mannstärke vertreten waren, eingekreist worden, schildert der Betroffene. Er würde eine Versammlung „stören“, hieß es seitens der Beamten. Weiters wurden seine Daten aufgenommen. Datiert mit dem 15. Februar erhielt Moser vor wenigen Tagen die Strafverfügung.

Strafbare „Unmutsäußerung gegenüber einer Spontanversammlung“

Darin heißt es:

Sie haben durch das unten beschriebene Verhalten, welches geeignet ist, berechtigtes Ärgernis zu erregen, die öffentliche Ordnung gestört, obwohl das Verhalten, insbesondere durch die Inanspruchnahme eines verfassungsgesetzlich gewährleisteten Rechts, nicht gerechtfertigte war. Sie haben Unmut gegenüber einer Spontanversammlung lautstark geäußert. Dabei haben Sie die Demonstranten beschimpft, sowie Transparente, welche am Boden gelegen sind, mit den Füßen weggetreten. Die gesamten Tathandlung wurde von Ihnen mit Ihrem Smartphone aufgenommen.

Die Strafverfügung der LPD Innsbruck liegt der Redaktion vor. Herr E. hat gegenüber unzensuriert angekündigt, dass er gegen die Strafe rechtlich vorgehen wird. Und er macht seinem Frust Luft: