Übersterblichkeit nimmt verheerende Ausmaße an – außer in zwei Ländern

Eurostat, das Statistische Amt der Europäischen Union, hat die Zahlen zur Sterblichkeit in Europa im Dezember 2022 veröffentlicht. Die Landkarte ist rot bis dunkelrot in Mitteleuropa.

Traurige Stockerlplätze

Das bedeutet, dass deutlich mehr Menschen starben, als zu erwarten gewesen wäre. In Island und der Bundesrepublik Deutschland lag die Übersterblichkeit im Dezember bei gigantischen 43,1 und 37,3 Prozent. Und gleich danach folgt Österreich mit einer Übersterblichkeit von 27,4 Prozent.

Der europäische Durchschnitt liegt bei plus 19 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Sterblichkeitsrate für die Jahre 2016 bis 2019. Allerdings weisen nicht alle Länder eine Übersterblichkeit aus: In Rumänien und Bulgarien ist die Sterblichkeit sogar gesunken.

Normalerweise folgt Untersterblichkeit auf Übersterblichkeit

Für 2020 liegt eine gewisse Übersterblichkeit vor, die mit Covid-19 in Verbindung gebracht wird. Doch Corona ist vorbei, es stirbt kaum noch jemand an dem Virus.

Auf die Corona-Übersterblichkeit hätte also eine Untersterblichkeit folgen müssen. Doch dies trat nur in zwei Ländern ein, nämlich in Rumänien und in Bulgarien. Minus 5,5 und minus 6,0 Prozent glichen die Sterblichkeit wieder aus.

Corona vorbei und Übersterblichkeit legt zu

Überall sonst ging die Übersterblichkeit weder 2021 noch 2022 zurück, im Gegenteil, sie stieg rasant an. Doch warum? Vielleicht hilft für die Ursachenforschung der Vergleich zwischen den Ländern mit sehr hoher Übersterblichkeit und den Ländern mit Untersterblichkeit.

Es fällt auf: Je höher die Corona-Durchimpfungsrate, desto höher die Übersterblichkeit. In Island sind 80 Prozent der Bevölkerung mit zwei Dosen Corona-Impfstoff, 69 Prozent mit drei und mehr Dosen geimpft. In der Bundesrepublik Deutschland sind 78 Prozent drei- oder viermal geimpft. Bulgarien hat eine Impfquote von 30 Prozent, Rumänien von 42 Prozent.