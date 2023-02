Ramschartikel Staatsbürgerschaft: Immer mehr Einbürgerungen

Wie die Statistik Austria mitteilte, wurde im Jahr 2022 an 20.606 Personen die österreichische Staatsbürgerschaft verliehen.

Verdoppelung im Vergleich zu 2019

Das ist mehr, als Lustenau in Vorarlberg an Einwohnern zählt. Im Vergleich zum Jahr davor stieg die Zahl der Einbürgerungen um 27,4 Prozent, im Vergleich zu 2019 hat sich die Zahl sogar verdoppelt.

Jeder zweite der neuen Österreicher wohnt gar nicht in Österreich, sondern hat seinen Wohnsitz im Ausland, nämlich in Israel, den Vereinigten Staaten und in Großbritannien und Nordirland. Es sind Nachkommen von politisch Verfolgten in der Zeit des Nationalsozialismus.

Größte Gruppe: Syrer und Türken

Danach kommen Eingebürgerte aus Syrien (1.165), der Türkei (1.087) sowie von Bosnien und Herzegowina (800).

Nur Salzburg bürgerte 2022 weniger Personen ein als zuvor. Kärnten, das heuer einen neuen Landtag wählt, hatte den stärksten Zuwachs bei der Neuwählerschaffung, nämlich ein Plus von 41,9 Prozent auf 552 Einbürgerungen.