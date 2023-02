Aschermittwoch-Bilanz auf Youtube: Kickl Top – Nehammer Flop

Bekanntlich hat FPÖ-Obmann Herbert Kickl in der Rieder Jahnturnhalle in Oberösterreich seinen ersten Aschermittwoch-Auftritt gehabt.

Kanzler gegen Herausforderer

„Konkurrenz“ hatte Kickl in Form von Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP), der sich ein Stelldichein in Klagenfurt gab. Die Anführungszeichen sind bewusst gesetzt, denn das Interesse der Öffentlichkeit an Nehammer war – außer bei den Mainstream-Medien – überschaubar, um nicht zu schreiben, enden wollend.

66.000 zu 2.000

Ein Blick am Sonntagnachmittag nach dem Aschermittwoch auf den Youtube-Kanal des Mediums oe24 offenbart, dass Kickl in Sachen Zuseherzahlen klar die Nase vorne hat. Fast 66.000 Zugriffe weiß der blaue Redner auf sich zu vereinen. Und Nehammer? Er schafft es gerade einmal auf 2.200. Da helfen selbst seine über 100 PR-Mitarbeiter nichts.