Bildungsdirektion legalisiert Schwänzen: „Klimastreik“ wird „schulbezogene Veranstaltung“

Was zunächst in Wien und Vorarlberg beschlossen worden ist, gilt nun auch für Schüler der Grünen Mark: Die steirische Bildungsdirektion hat mit Verordnung erlassen, dass die Schüler beim für morgen, Freitag, angesetzten weltweiten „Klimastreik“ teilnehmen dürfen, da dies als „schulbezogene Veranstaltung“ gelte.

Über den Presseverteiler der UGÖD (Unabhängige GewerkschafterInnen im Öffentlichen Dienst und in ausgegliederten Betrieben) gibt es eine Presseaussendung der „Fridays for Future Graz“ und der „Teachers for Future Steiermark“.

„Engagement der Schüler“ soll gefördert werden

Dadurch werde es Schülern nun erleichtert „mit uns gemeinsam auf die Straße zu gehen und für eine lebenswerte Zukunft, basierend auf wissenschaftlicher Erkenntnis, einzustehen“, so „Fridays for Future Graz“. Lehrer hätten durch die Verordnung der Bildungsdirektion die Möglichkeit, Klimaschutz sowie Umweltbildung für nachhaltige Entwicklung genauso wie der Demokratiebildung im Unterricht einen hohen Stellenwert einzuräumen und diesbezüglich Engagement ihrer Schüler zu fördern, freuen sich die „Klimastreiker“.