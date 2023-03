Neue Allianz: Elf EU-Länder wollen Atomenergie vorantreiben

Am Dienstag unterzeichneten elf EU-Länder eine neue Allianz: Sie wollen „verstärkt kooperieren“, wenn es um die künftige Nutzung der Kernenergie geht.

Für Klimaziele notwendig

Frankreich, Rumänien, Bulgarien, Slowenien, die Tschechische Republik, die Slowakei, Polen, Ungarn, Kroatien, die Niederlande und Finnland wollen weiterhin und sogar verstärkt auf Energie aus Kernkraft setzen. Beim Treffen der EU-Energieminister in Stockholm erklärten die Vertreter, „neue gemeinsame Projekte“ fördern und die Lieferkettenproblematik in der Atomwirtschaft verbessern zu wollen.

Sie bekräftigten, dass „Atomenergie eines der vielen Instrumente für das Erreichen unserer Klimaziele, für die Produktion der Strom-Grundlast und für die Versorgungssicherheit“ sei.

Unterstützung aus Brüssel

Unterstützung erhielten die elf Staaten vom Chef der Internationalen Energiebehörde (IEA), Fatih Birol, der erst vor einer Woche an die Europäer appelliert hatte, die Atomenergie als „Teil des Energiemixes“ zu betrachten. Die EU-Kommission in Brüssel will Atomenergie als „grüne“ und nachhaltige Energieform klassifizieren und so die Atomenergie fördern.