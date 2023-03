Weil es keine Gratis-Marken-Kleidung gab: Migranten randalieren in Hamburg

Wie rasch jugendliche Migranten zu einer sozialen Gefahr werden und ganze Städte nach Lust und Laune lahmlegen können, zeigte sich am Wochenende in Hamburg. Dort randalierten hunderte Ausländer wegen einer Falschmeldung im Internet.

Migranten randalierten nach falschem Versprechen

So wurde in den Sozialen Medien verbreitet, dass in der Hamburger Innenstadt kostenlos Marken-Kleidung verteilt würden. Diese Falschmeldung lockte vor allem jugendliche Migranten an, die ob der fehlenden Gratis-Ware kurzerhand durchdrehten und zu randalieren begannen.

Videos zeigen, wie sich hunderte größtenteils gewaltbereite Ausländer durch die Straßen drängen. Manche erklommen sogar Polizeiautos. Nur ein Großaufgebot der Polizei konnte Schlimmeres verhindern, dennoch kam es zu Angriffen auf die Exekutive und zum Einsatz von Pfefferspray und Schlagstöcken.