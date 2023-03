Selenskyj contra US-Geheimdienst: Wer sagt die Wahrheit über Pipeline-Sprengung?

Nachdem die New York Times – wie berichtet – eine pro-ukrainische Gruppe für die Sabotage-Aktion an den Gasleitungen „Nord Stream 1“ im September 2022 verantwortlich machte, bestreitet der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskyj nun jegliche Beteiligung seiner Landsleute.

Jacht in Polen angemietet

Die New York Times hatte sich auf US-Geheimdienste berufen und behauptet, diese hätten eine fragliche Jacht identifiziert, die von einer Firma mit Sitz in Polen angemietet worden sei, welche „offenbar zwei Ukrainern gehört“. Zudem habe ein Team, bestehend aus einem Kapitän, zwei Tauchern, zwei Tauchassistenten und einer Ärztin, den Sprengstoff zu den Tatorten gebracht.

Welchen Nationalitäten sie angehörten, sei unklar. Sie hätten offensichtlich gefälschte Pässe verwendet. Wer die Aktion geleitet und bezahlt hat, konnte der Geheimdienst nicht beantworten. Offen blieb auch eine Antwort auf die Frage, ob die Operation in Verbindung zur ukrainischen Regierung oder deren Sicherheitsdiensten stehe.

„Ukrainer haben das sicher nicht getan“

Selenskyj wies nun eine Beteiligung der Ukraine an der Sprengung an den „Nord Stream“-Pipelines als „lächerlich“ zurück. „Ukrainer haben das definitiv nicht getan“, sagte er gestern, Freitag, auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit der finnischen Ministerpräsidentin Sanna Marin in Kiew.

Attacke auf westliche Medien

Selenskyj legte sogar nach und attackierte westliche Medien: Ziel der Veröffentlichungen in westlichen Medien zur mutmaßlichen Beteiligung einer pro-ukrainischen Gruppe sei es, die westliche Hilfe für die Ukraine im Kampf gegen Russland zu verlangsamen. „Ich finde es sehr gefährlich, dass einige unabhängige Medien, vor denen ich immer große Achtung hatte, solche Schritte machen“, sagte der Präsident. Das spiele nur in die Hände Russlands oder gewisser Wirtschaftsgruppen, die gegen die Verhängung von Sanktionen sind.

Ukrainische Rakete detonierte in Polen

Wer hat also recht und wer sagt die Wahrheit – der US-Geheimdienst oder der ukrainische Präsident? Und wem glaubt die Weltöffentlichkeit?

Fest steht: Die Glaubwürdigkeit von Selenskyj ist seit dem Raketeneinschlag in der polnischen Ortschaft Przewodow im November des Vorjahres zumindest angeschlagen. Selenskyjs voreilige Behauptung, dahinter würde Russland stecken, wurde bald als Kriegspropaganda entlarvt. NATO-Erkenntnissen zufolge habe nämlich eine ukrainische Luftabwehrrakete die Explosion in Polen mit zwei Toten verursacht, wie Presse-Agenturen übereinstimmend berichteten.