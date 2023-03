Überparteiliche Organisation lädt am Samstag zur „Friedens-Demo“

Für den Frieden und für die Neutralität Österreichs findet am Samstag, 18. März, ab 13.00 Uhr auf dem Heldenplatz in Wien eine Kundgebung statt.

Auch wenn in Europa – und leider auch von den Regierungsparteien in Österreich – im Ukraine-Konflikt nur noch von Waffenlieferungen und Krieg gesprochen wird, werden in Österreich die Menschen nicht müde, um für den Frieden auf die Straße zu gehen. Waren erst am 5. März tausende Bürger bei der „Megademo“ in Wien dabei, gehen die Demonstrationen kommenden Samstag, 18. März, auf dem Heldenplatz in Wien weiter.

Geladen hat der überparteiliche Verein „Fairdenken“. Deren Obmann, Hannes Brejcha, sagte in einer Aussendung: