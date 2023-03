Anschlagsgefahr gegen religiöse Einrichtungen in Wien bleibt bestehen

Die Wiener Polizei warnt weiterhin vor einer möglichen Anschlagsgefahr gegen religiöse Einrichtungen in der Bundeshauptstadt. Wie die Landespolizeidirektion Wien heute, Donnerstag bestätigte, werden auch weiterhin Vorsichtsmaßnahmen ergriffen. Auch die Direktion für Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN) bewertet die Gefährdung als „erhöht abstrakt“. Insbesondere syrische Einrichtungen sollen betroffen sein, aufgrund des Jahrestags des Bürgerkriegs in Syrien am 15. März 2011. Die LPD Wien betonte jedoch, dass sie mit lokalen Vertretern direkt in Kontakt stehe und diese informiere. Sobald sich die Lage entspanne, würden die polizeilichen Vorsichtsmaßnahmen reduziert werden.

Kirchen offen, Gottesdienste finden statt

Laut Michael Prüller, dem Sprecher der Erzdiözese Wien, habe es von Seiten der Exekutive keine weiteren Informationen oder Warnungen gegeben. Alle Kirchen seien offen und alle Gottesdienste würden stattfinden. Prüller sprach von einem normalen kirchlichen Leben. Die LPD Wien hatte die Warnung am Mittwoch ausgegeben, nachdem die DSN Hinweise auf einen islamistisch motivierten Anschlag erhalten hatte.

Innenminister macht keine Angaben zur Bedrohungslage

Auf Nachfrage bei einem Medientermin am Donnerstag Vormittag machte Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) keine Angaben zur Bedrohungslage in Wien. Er verwies lediglich auf die Kommunikation durch die LPD Wien.

Verstärkte Überwachung und Einsätze in Wien

Die Wiener Polizei hatte nach der Warnung am Mittwoch eine verstärkte Überwachung neuralgischer Orte in Wien und mehrere Einsätze durchgeführt. Die DSN bewertete die Gefährdung ebenso als „erhöht abstrakt“, was bedeutet, dass die Gefahr eines Anschlags zwar ernst genommen wird, aber kein konkreter Hinweis auf einen bevorstehenden Angriff vorliegt. Zu erhöhter Aufmerksamkeit und Vorsicht wird von Seiten der Polizei dennoch geraten.