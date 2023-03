Unter Ausschluss der Öffentlichkeit: Gemeinderat beschließt milliardenschweren „Schutzschirm“ für Wien Energie

Der Wiener Gemeinderat beschließt heute, Donnerstag, den Schutzschirm, der

die Wien Energie vor weiteren Turbulenzen an den Energiemärkten bewahren soll.

Dabei handelt es sich um ein wenig transparentes Verfahren, denn die

Öffentlichkeit ist von der Debatte und der Abstimmung ausgeschlossen, Besucher

und Medien sind nicht erlaubt. Der Hintergrund der Geheimniskrämerei des

Gemeinderats soll im Firmen- und Bankgeheimnis liegen.

Milliarden für Spekulationen an der Leipziger Börse

Nachdem das städtische Unternehmen Wien Energie im letzten Sommer durch die

explodierten Preise an den Strom- und Gasmärkten in die Bredouille gekommen

war, hatte Wiens Bürgermeister Michael Ludwig per – juristisch nicht

unumstrittener – Notkompetenz einen Schutzschirm für das angeschlagene

Staatsunternehmen angekündigt. Mit 1,4 Milliarden Euro durften die Wiener

Steuerzahler für den Energiekonzern haften, bekannt wurde dies erst im August, als

die Mittel der großzügigen Finanzspritze schon wieder knapp wurden. Die

Bundesfinanzagentur (OeBFA) genehmigte Wien Energie daraufhin zwei weitere

Milliarden Euro. Die Gelder, die der Stadt Wien damit zur Verfügung gestellt

wurden, sollten die durch die an der Energiebörse steigenden Preise notwendigen

Sicherheitsleistungen von Wien Energie finanzieren.

Opposition fordert Öffentlichkeit in der Causa Wien Energie

FPÖ-Klubobmann Maximilian Krauss hatte bereits angekündigt, eine öffentliche

Sitzung beantragen zu wollen, er findet das Aussperren der Öffentlichkeit

inakzeptabel: „Es ist nicht einzusehen, warum bei allem, was die Wien Energie

betrifft, von Seiten der SPÖ gemauert wird“, auch seien bereits ähnliche

Abstimmungen wie über diesen Vertrag der Stadt mit einer Bank in öffentlichen

Verhandlungen durchgeführt worden.

Rote Spekulationsgeschäfte: Kunden von Wien Energie zahlen die Zeche

Die Wiener FPÖ plant, den „Wiener Schutzschirm“ in Höhe von zwei Milliarden

Euro abzulehnen. Landesparteiobmann Dominik Nepp will vermeiden, dass die

Kunden der Wien Energie die Kosten der sozialdemokratischen

Spekulationsgeschäfte weiter mit ihren explodierenden Strom- und Gasrechnungen

bezahlen müssen. Auch sei noch völlig unklar, ob diese Mittel überhaupt

ausreichen, so der freiheitliche Stadtrat:

Offensichtlich basiert der festgelegte Spekulations-Kreditrahmen für die

Sicherheitsleistungen auf einem Gutachten und statistischen Berechnungen. Dass

bei den Geschäften das Risiko während der Laufzeit unbegrenzt bzw. nach oben

hin offen ist und sehr wohl weiteres Steuergeld notwendig werden könnte, spielt

in der Welt von Neos und SPÖ anscheinend keine Rolle.

Zudem verweist Nepp darauf, dass diese staatlichen Subventionen in

Milliardenhöhe nicht den Endkunden von Wien Energie, sondern lediglich den

Bilanzen und dem Management des Energieversorgers zugutekommen.

FPÖ prüft Anzeige bei FMA

Die FPÖ will in dieser Sache jedenfalls nicht lockerlassen: Sie prüft eine

Anzeige bei der Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA), die prüfen soll, wie die

Kreditinstitute die Rückführbarkeit der Kredite im Fall von stark steigenden

Strompreisen wie im vergangenen August intern dokumentierten. Damals stand

kurzzeitig sogar ein Bedarf von gleich zehn Milliarden Euro im Raum, die Wien

Energie stand kurz vor dem finanziellen Kollaps.