Mitten in Rekord-Teuerung: Wirbel um Millionen für rot-grüne Stadtplatz-Umgestaltung

Ein dermaßen großes Projekt und in Auftrag gegebenes Konzept bedarf in jedem Fall einer Budgetierung. Das Argument, die Kosten quasi in Etappen bekanntgeben zu wollen, wie es seitens der Gemeinde kommuniziert wurde, grenzt beinahe an „finanzielle Fahrlässigkeit“ im Umgang mit dem „Geld des Bürgers“. Bei einer stattlichen Pro-Kopf-Verschuldung der Schremser Bürger von 2.093 Euro (Daten: Statistik Austria) ist es völlig inakzeptabel, hier Millionen aus dem Fenster zu werfen – und das mitten in einer Rekord-Teuerung.