Konkrete Diagnose, warum Linke heutzutage Andersdenkende mit so viel Hass verfolgen

Während Bernhard Bonelli Kabinettschef im Bundeskanzleramt unter Sebastian Kurz und Alexander Schallenberg war und dort die radikale Corona-Politik mittrug, hat sein Namensvetter Raphael (Raphaels Frau ist die Cousine des ehemaligen Kabinettchefs) mit dem vollen persönlichen Einsatz die Corona-Maßnahmen der schwarz-grünen Bundesregierung kritisiert.

Erklärung für „Hetze gegen Andersdenkende“

Dadurch hat sich der gebürtige Oberösterreicher einen Namen im gesellschaftspolitischen Leben Österreichs gemacht. Jetzt hat der Neurowissenschaftler und Psychiater dem bundesdeutschen Journalisten Boris Reitschuster ein Interview gegeben.

Dort erklärte er, warum es aus seiner Sicht zu der „massiven Cancel-Kultur und zu dem großen Hass und der massiven Hetze gegen Andersdenkende, die nicht dem Zeitgeist folgen“, gekommen ist.

Selbstgefälligkeit als Merkmal

Für Bonelli liegt diesem Hass der Linken ein „Moral-Narzissmus“ zugrunde, wo Narzissmus mit einer Pseudo-Moral zusammen käme. Der Psychiater erkennt drei Merkmale, die einen Narzissten ausmachen: Sie halten sich für besser als die anderen, sie werten andere ab (vor allem jene, die ihnen selbst gefährlich werden könnten) und ihnen ist nichts heilig, sie haben keine Ideale, sie glauben nur an sich selbst.

Und diese Persönlichkeiten reichern ihre Einstellungen dann noch mit Moral an. Bonelli:

Nicht nur ich bin der Beste und der Schönste, sondern das, was ich denke, ist so viel besser als das, was du denkst, dass das, was du denkst, nicht erwähnenswert ist. Das heißt: Das, was du denkst, darf beispielsweise in einer Talkshow gar nicht vorkommen!