Halbmond statt Gipfelkreuz: Alpenverein wehrt sich gegen gefälschtes Schreiben

Für Aufregung sorgt derzeit ein über „WhatsApp“ verbreitetes Schreiben des Österreichischen Alpenvereins, wonach geplant sei, einen Halbmond auf einem Berggipfel anzubringen.

Religiöse Gefühle beeinträchtigt

Das Schreiben, abgesendet am 12. März 2023, soll der Präsident des Österreichischen Alpenvereins, Andreas Ermacora, an den Integrationsbeauftragten der Islamischen Glaubensgemeinschaft, dem Wiener SPÖ-Landtagsabgeordenten Omar Al-Rawi, geschickt haben. Darin wird unter anderem angeboten, beim Österreichischen Alpenverein eine „islamische Sparte“ zu etablieren sowie für die Anbringung eines Halbmondes an einem Berggipfel zu sorgen – und zwar deshalb, „weil wir natürlich verstehen, dass sich ein Teil der Hunderttausenden von Muslimen in Österreich durch die Gipfelkreuze auf unseren Bergen in seinen religiösen Gefühlen beeinträchtigt fühlt“.

Brief als Fälschung enttarnt

Bei dem Schreiben würde es sich um eine Fälschung handeln, sagte eine Mitarbeiterin des Österreichischen Alpenvereins gegenüber unzensuriert am Telefon. Sie verwies auf eine Richtigstellung auf der Webseite des Vereins, wo unter dem Titel „Fake News: Gefälschtes Schreiben im Umlauf“ Folgendes zu lesen ist: