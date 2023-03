Grünes Ministerium: Herrschaft fährt Taxi, Belegschaft geht zu Fuß

Tief blicken lässt die parlamentarische Anfragebeantwortung des grünen Sozial- und Gesundheitsministers Johannes Rauch hinsichtlich der von seinem Ministerium in Anspruch genommenen Taxifreifahrten. Die Fragen dazu hatte ihm sein freiheitlicher Namensvetter Walter Rauch gestellt.

Dauerkarten für Minister und sein Umfeld

Der Minister informiert, dass in seinem Haus im Jahr 2022 vier Dauerkarten und 55 Einmalkarten für die Taxi-Nutzung ausgegeben worden seien, wobei die Dauerkarten „vorwiegend dem Ministerbüro, der Generalsekretärin, Sektionsleiter:innen, Gruppenleiter:innen sowie Abteilungsleiter:innen zur Verfügung“ stehen. An Kosten entstanden dabei:

Für Bedienstete des Ressorts: 9.719,70 Euro Für Bedienstete des Ministerbüros: 4.295,60 Euro

Ministerbüro mit 153 Euro Taxikosten pro Kopf

Unklar bleibt, ob die Kosten für das Ministerbüro einen Teilbetrag der Gesamtkosten darstellen oder ob die beiden Zahlen unabhängig voneinander erhoben wurden. So oder so ist der Unterschied enorm. Denn das gesamte Ministerium hat mehr als 800 Mitarbeiter, sodass jeder von ihnen im Schnitt rund 12 Euro an Taxikosten verursacht hat. Das Ministerbüro, in dem Johannes Rauch politisch handverlesene Mitstreiter um sich schart, hat hingegen laut aktueller Veröffentlichung 28 Mitarbeiter. Taxi-Kosten pro Person also etwa 153 Euro.

Herrschaft fährt Taxi, Belegschaft fährt U-Bahn

Anders ausgedrückt: Die Herrschaft lässt sich fahren, die einfache Belegschaft geht zu Fuß oder nimmt die U-Bahn. Und das ausgerechnet in einem grün-geführten Ministerium.