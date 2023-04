Schwarz-Grün überflutet Linz mit Asyl-Quartieren – Hotel und Lehrlingsheim für 400 Migranten

Nach offiziellen Angaben gibt es bereits 1.800 Asylwerber in Linz, jene in Privatquartieren nicht mitgezählt. Die Zahl soll in den nächsten Wochen massiv steigen: Gleich drei neue Unterkünfte für (meist illegale) Migranten werden besiedelt.

Hotel wird Unterkunft für 300 Asylwerber

Als wäre die Aufregung um das Container-Dorf für Asylwerber auf dem ÖBB-Gelände in der Lunzerstraße nicht schon groß genug, wurde durch eine Anfrage der FPÖ an SPÖ-Bürgermeister Klaus Luger nun auch noch bekannt, dass rund um den Bahnhof in Linz nochmals 400 Asylwerber angesiedelt werden sollen. Und zwar im ehemaligen “Ibis”-Hotel (300) und im ehemaligen Lehrlingsheim der ÖBB in der Unionstraße (100).

Sorgen der Bürger endlich ernst nehmen

Der freiheitliche Stadtrat Michael Raml ist außer sich: Gegenüber unzensuriert sagte er, das Maß sei endgültig voll, Linz dürfe kein neues Traiskirchen werden. Besonders ärgerlich: Das Gebiet beim Bahnhof sei ohnehin schon eine Problemzone, mit der Ansiedelung von 400 Asylwerbern würde sich das Integrations- und Sicherheitsproblem weiter verschärfen. Wörtlich meinte Raml: