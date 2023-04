Massenschlägereien in Freibädern: Staatsfunk sieht Schuld bei “Klimawandel”

Viele Bereiche des gesellschaftlichen Lebens in Deutschland sind mittlerweile von einer ausufernden und rücksichtslosen Gewaltwelle durch Migranten betroffen. So auch Freibäder, in denen es gerade im Sommer immer wieder zu brutalen Massenschlägereien kommt. Der WDR sieht jedoch den Klimawandel als wahre Ursache des Problems.

Erhöhtes Aggressionspotenzial durch Klimawandel

Wie die Junge Freiheit berichtet, informiert der WDR derzeit über die Auswirkungen der angeblich immer stärker steigenden Temperaturen auf das Aggressionspotenzial, welches dadurch erhöht werde. Als Beispiel werden dafür just die Migrantenrandalen der vergangenen Jahre in vielen Freibädern Deutschlands angeführt.

Aber nicht nur die Hitze ist schuld an der Gewalt. Auch das “dichte Gedränge in den Freibädern” kann laut einem Experten “ohnmächtige Wut” erzeugen. Mit keinem Word wird freilich erwähnt, wovor vergangenes Jahr bereits die Deutsche Polizeigewerkschaft (DPolG) warnte: