Heuchlerisch und unehrlich: Das SPÖ-Problem mit der Neutralität und Selenskyj

Die SPÖ tut sich im Umgang mit der Neutralität und dem Konflikt in der Ukraine schwer. Das zeigen Äußerungen ihrer Spitzenfunktionäre. Die Verteidigung in der Öffentlichkeit klingt heuchlerisch und unehrlich.

SPÖ russlandfreundlich? “Abstrus”

Als die Freiheitichen am Donnerstag, 30. März, bei der Videoansprache des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj im Parlament geschlossen das Plenum verließen und Tafeln mit der Aufschrift „Hier ist Platz für Frieden und Neutralität“ aufstellten, gingen vor allem beim SPÖ-Vizeklubchef Jörg Leichtfried die Wogen hoch. Er warf den Blauen „Russland-Freundlichkeit“ vor, obwohl diese den Angriffskrieg von Russland auf die Ukraine öffentlich immer verurteilt hatten.

Als dann aber zizerlweise an die Öffentlichkeit drang, dass etwa die Hälfte der SPÖ-Abgeordneten die Rede Selenskyjs ebenfalls geschwänzt hatten, ganz zu schweigen von der Regierungsbank, die äußerst schütter besetzt war, traf der Vorwurf, die SPÖ sei russlandfreundich, die eigenen Partei. Leichtfried konterte mit der Bemerkung, dass das „sehr abstrus“ sei.

Kriegsführender Staatschef hat im Parlament nichts zu suchen

Wirklich, Herr Leichtfried? Merkwürdig, dass SPÖ-Bildungssprecherin Petra Tanzler auf Anfrage des Falter über ihre Abwesenheit bei der Selenskyj-Rede geantwortet hat:

Die Rede des ukrainischen Staatschefs war – allem vorweg – eine Veranstaltung des Nationalratspräsidenten Sobotka. Die Abhaltung dessen stieß bereits vor Weihnachten auf massiven Protest bei allen Fraktionen. Die Teilnahme ist grundsätzlich an jeder Art von Veranstaltung wie dieser jeder/jedem Abgeordneten freigestellt! Es gibt keinerlei Verpflichtung dazu. Wie auch in diesem Fall. Die Nationalratssitzung begann erst NACH dieser Veranstaltung. Deshalb kann ich die mediale Aufregung diesbezüglich nicht verstehen. Abgesehen davon hat eine Rede eines kriegsführenden Staatschefs, der Kriegspropaganda betreibt, die Gewerkschaften in seinem Land bekämpft und angeblich Streu- Phosphatbomben auf Unschuldige abwerfen lässt, in einem Parlament sich zur Neutralität bekennenden Landes nichts zu suchen. Wenn Präsident Sobotka dies unterstützt, dann ist das seine Sache. Ich als Abgeordnete helfe und unterstütze den durch diesen Krieg geflüchteten Menschen und hoffe, dass diese Gräueltaten auf beiden Seiten bald ein Ende findeen.