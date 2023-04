EU-Überwachung von CO2-Emissionen bei Pkw: FPÖ-Anfrage zeigt Möglichkeit der Verweigerung

Gemäß einer neuen EU-Verordnung werden ab Mai 2023 im Zuge der “Pickerl-Überprüfung” die Daten aus dem praktischen Fahrbetrieb erhoben und an die europäische Umweltagentur weitergeleitet. Das bedeutet, dass die EU-Kommission künftig Daten über den tatsächlichen Verbrauch von Pkw sammelt und mit den im Typenschein stehenden Verbrauchsdaten vergleicht. Potentiellen Verboten und Überwachung wäre damit Tür und Tor geöffnet.

Datenerhebung für künftige Verbote?

Eine parlamentarische Anfrage von FPÖ-Verkehrssprecher Christian Hafenecker an die grüne Verkehrsministerin Leonore Gewessler brachte den Stein (in Österreich) ins Rollen. Denn die FPÖ vermutet hinter der Datensammel-Wut der EU bei den Pkw die Grundlage für künftige Verbote und Überwachungen “klimaschädlicher” Fahrzeuge. Vor allem, weil diese Daten von der zentralen Begutachtungsplaketten-Datenbank an die europäische Umweltagentur weitergeleitet werden sollen.

Denn es werden künftig Daten wie der Kraftstoffverbrauch sowie die zurückgelegte Strecke der Fahrzeuge erhoben.

Was passiert mit Daten der Fahrzeuge?

Was mit den Daten dann konkret passiert, bleibt in der Anfragebeantwortung durch Gewessler bzw. ihre Fachabteilungen noch vage formuliert. Denn die EU habe noch keinen konkreten Prozess für die Übermittlung festgelegt: